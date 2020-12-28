Оборвалась жизнь бойца АТО, пережившего ни один бой на Донбассе

В частности, стало известно о непоправимой утрате для Украины. Так, скоропостижно скончался командир роты 37 ОМПБ Сиваш Сергей, который совсем недавно вернулся из зоны ООС.

Как сообщает Politeka.net, о внезапной смерти бойца АТО сообщила волонтер, депутат райсовета Мелитополя Людмила Шведюк в Facebook.

Она уточнила, что смерть бойца наступила в результате инсульта.

"У меня печальные новости. Скоропостижно скончался командир роты 37 ОМПБ Сиваш Сергей. Инсульт. Недавно вернулся из ООС. Прощание состоится завтра, в понедельник, 28 декабря, с 11.00 до 13.00 час. в Свято-Георгиевском храме (ул. Гоголя, за АТБ)", - написала Шведюк.

Украинцы в комментариях под постом Шведюк выражают свое сочуствие родным и близким погибшего бойца АТО Сиваша Сергея. Многие не верят до последнего в трагическое известие:

"Светлая память воину!", "Упокой Господи душу новопреставленного раба твоего", "Помню, встречался с ним в Мариуполе... Вечная память...".

Также ранее сообщалось, что ушел из жизни старший солдат 53-й бригады Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, освобожденный из плена боевиков на Донбассе во время большого обмена.

Стало известно, что военный скончался из-за проблем с сердцем.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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