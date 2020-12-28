Беда произошла с великой советской актрисой Алисой Фрейндлих, известной по многим ролям, но особенно по фильму "Службеный роман"

Как сообщается, 86-летняя звезда телеэкранов попала в реанимацию в Петербурге. Предположительно, она заражена китайским вирусом.

По имеющейся информации, Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. По предварительным данным, у неё обширное поражение легких. Ближайшие спектакли с ней в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова отменены, говорится в сообщении Телеграм-канала "Mash на мойке".

Кроме того, о трагедии сообщил на своей Фейсбук-страничке петербургский историк Константин Богуславский.

"Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит", - отмечает историк.