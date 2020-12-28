Беда произошла с великой советской актрисой Алисой Фрейндлих, известной по многим ролям, но особенно по фильму "Службеный роман"
Как сообщается, 86-летняя звезда телеэкранов попала в реанимацию в Петербурге. Предположительно, она заражена китайским вирусом.
По имеющейся информации, Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. По предварительным данным, у неё обширное поражение легких. Ближайшие спектакли с ней в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова отменены, говорится в сообщении Телеграм-канала "Mash на мойке".
Кроме того, о трагедии сообщил на своей Фейсбук-страничке петербургский историк Константин Богуславский.
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"Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит", - отмечает историк.
С 1983 года Алиса Бруновна Фрейндлих одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. А фильмы с ее участием вошли в «золотой фонд» советского и российского кинематографа. Наиболее известна по картинам: «Соломенная шляпка» (1974), «Агония» (1974), «Служебный роман» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Сталкер» (1979), «Жестокий романс» (1984), циклу фильмов «Женская логика» и фильму «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (2009).
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