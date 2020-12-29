Несмотря на то, что принято считать мир шоу-бизнеса - миром завистников и недоброжелателей, все же в нем есть место для дружбы

Давайте познакомимся со знаменитостями, которые стали лучшими друзьями, передает Politeka.net.

Несмотря на крутой нрав певца Филиппа Киркорова все же у него много приятельских отношений среди коллег. Так, артист завязал дружбу с телеведущей Ольгой Бузовой. Именно поп-король российской эстрады стал одним из тех людей, которые поддержали звезду в ее певческой карьере.

Крепкая дружба певца завязалась и с Ани Лорак. Киркоров и артистка из Украины стали приятелями во время "Евровидения", позже Лорак попросила быть Филиппа крестным отцом своей дочери Софии.

Телеведущие Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая подружились с певцами Потапом и Настей Каменских. Пары стали кумовьями.

Потап в одном из интервью признался, что любит своего крестника. Ребенок даже иногда встречает своего "второго" папу, ведь обе супружеские пары живут рядом.

Потап и Настя в гостях у Горбунова и Осадчей поздравляют крестника:

Российские шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрудинов дружат уже давно. Оба были участниками КВН. Еще тогда они поняли, что на одной волне и у них выйдет идеальный дуэт. Так и получилось, сейчас оба артиста на волне популярности.

Дружны участник "Квартал 95" Юрий Ткач и прима-балерина Екатерина Кухар. Оба крестили дочь известного психолога Натальи Холоденко.

"Прежде всего меня с Юрой Ткачем объединяют общая жизненная позиция и мировоззрение. В повседневной жизни как Юра, так и я – открытые люди", - однажды рассказала балерина.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.