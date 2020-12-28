27 декабря в далекой Калифорнии умер Александр Кремко

Он был известным фотокорреспондентом, заслуженным журналистом Украины, почетным гражданином города Николаева и кавалером ордена "За заслуги" III степени.

О смерти Александра Кремко сообщила его дочь, пишут Nikolaev24.

"Для нас это большое горе. Он очень любил Николаев и ценил вашу дружбу. Пусть он у всех останется в памяти таким, каким он был: жизнерадостным, с шикарным голосом и отменным чувством юмора. Ну, а для нас… он самый любящий и добрый папа, дедушка и муж в мире, который подарил своей семье сказку длиною в жизнь", – отметила дочь Алена.

Александр Кремко родился 18 мая 1944 года в Большой Коренихе. Еще со школы он серьезно увлекся фотоделом, посещал киностудию Дворца пионеров, устроился работать на кинофотостудию при Черноморском судостроительном заводе.

Отслужил в армии, и именно там, в ракетных войсках, сделал снимок, который стал известен на весь Советский Союз, – "Гвардии рядовой".

При жизни он снимал съезды, фестивали, олимпиады, испытания авианосцев, международные военные учения и др. Был аккредитован на 1-м съезде народных депутатов СССР (1988). Персональные выставки А.А. Кремко проходили в Николаеве, Киеве, Москве, за рубежами бывшего СССР.

В 1994-м удостоен звания Заслуженный журналист Украины. В 1999 г. удостоен звания "Горожанин года". Лауреат Международного рейтинга "Золотая Фортуна" (2000, 2005). В 2002 — присвоено звание "Почетный гражданин г. Николаева". В 2004 награжден орденом "За заслуги" третьей степени.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.