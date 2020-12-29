Известная модель и актриса Памела Андерсон показала обнаженный бюст

Звезда постоянно радует поклонников своими архивными снимками, пишет Politeka.net. В этот раз красотка показала пышные формы во всей красе.

Модель позировала, прикрывая бюст руками. Она едва ли не засветила самые интимные части. Блондинка лежала на животе, балуя своей пышной красотой, и радуя своих поклонников.

Красивое ожерелье спустилось на шее, и казалось, отличным дополнением к образу.

Памела распустила длинные волосы и посмотрела в камеру своим дерзким взглядом, приоткрыв губы.

"Нужна той Калифорния, или Французская Ривьера Солнечный свет...", - подписала снимок красотка.

За 10 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали много приятного в сторону горячей блондинки, отмечая ее натуральную красоту и великолепные объемы.

"Прекрасно", - прокомментировал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон опубликовала черно-белое фото, на котором показала себя крупным планом. При этом все же видно, что модель приспустила бретельки, едва прикрывая бюст.

Модель распустила красивые волосы, которые волной ложились на ее плечо. Андерсон смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон предстала в футболке белого цвета, которую она завязала на узел в области талии, тем самым открыв обзор на свой точенный пресс.

Знойная блондинка запечатлена стоящей у забора, при этом она выгодно демонстрирует свои аппетитные формы. Кроме того, Андерсон выглядит на снимке неимоверно счастливой, лучезарно улыбаясь и стыдливо опустив глаза в пол.

Напомним, неугомонная Памела Андерсон раздвинула ноги в крохотных трусиках.

Как Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин.

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное.