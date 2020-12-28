Маршрутчик уже три года подряд не может найти общий язык с женщиной

Историю матери погибшего на Донбассе Героя Украины Тараса Сенюка рассказал "Репортер".

Тарас Сенюк - единственный военный из Прикарпатья Герой Украины. Эту награду он должен был получить еще при жизни за успешную боевую операцию в зоне АТО, в которой сумел спасти два подразделения солдат.

Его мать Наталия жалуется на водителя одной из маршруток, который уже три года с ней конфликтует.

"Я ему ничего не сделала, я терпела три года, спрашивала, почему он цепляется, что я ему сделала? Буркнул только то под нос. Показывала удостоверение, мой сын погиб на войне, а он говорил, что не виноват в этом", - поделилась женщина.

По ее словам, водитель требовал от нее ездить на другой маршрутке, аргументируя это тем, что в салоне и так слишком много людей, но после нее в автобус еще заходили люди, но водитель не делал им таких замечаний.

Терпение женщины лопнуло, и она обратилась к местным властям, но ей объяснили, что заменить водителя просто некем.



Ранее мы сообщали, что в общественном транспорте Бердянска возник конфликт между ветераном АТО и водителем.

Как утверждают свидетели, перепалка между мужчинами были беспочвенной: бывший военный вспылил, увидев старый информационный лист с ограничениями льготных перевозок, притом никто с него денег за проезд не требовал.

В итоге ветеран АТО и водитель успокоились и разошлись по-дружески, перед этим устроив драку.



Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.





