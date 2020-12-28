Российская певица, экс-солистка группы Тату Юлия Волкова пострадала от рук бывшего возлюбленного

Как призналась сама певица, бывший избил ее до такой степени, что она загремела в больницу, пишет «Стархит». Артистка до сих пор с ужасом вспоминает, как бойфренд изуродовал ее. Лицо певицы врачи собирали по кусочкам.

Мужчина хотел, чтобы Юлия жила в Турции. Она же скучала за домом и сценой, стремилась вернуться в Москву. Волкова не называет имени своего обидчика, но признается, что была близка к смерти после избиения.

«Я была вся в крови. Врачи позднее сказали, что еще пол миллиметра, и он мог попасть мне в висок, а это верная смерть. Я не могла говорить, открывать рот», - призналась Юлия, добавив, что бывший специально стремился испортить ее лицо, чтобы она не могла выступать.

Как стало известно, Юлия прожила вместе с этим человеком четыре года. Даже после инцидента он продолжает ей писать и угрожать. Волкова, которая сейчас принимает участие в шоу «Суперстар. Возвращение», уверена, что после ее заявлений мужчина вновь объявится.

Несмотря на ужасный опыт, Волкова все же стремится создать семью и родить еще одного ребенка. Для этого певице нужен сильный мужчина.

Напомним, что экс-татушка ошарашила лицом после пластики: «Ну и дура».

Как сообщала Politeka, группа "Тату" внезапно осиротела, за славу пришлось расплатиться жизнью: "Тело нашли.... ".

Также Politeka писала, что экс-татушка Юля Волкова впервые рассказала, как избавилась от ребенка: "Я приняла решение...".