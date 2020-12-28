В сеть попало резонансное видео о том, как молодежь из РФ спела гимн Украины вместо российского



На это обратил свое внимание в социальной сети Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Российский журналист на видео подошел к группе молодых людей и задал им вопрос о том, много ли они знают о России. В ответ на это молодой человек с ирокезом на голове процитировал строчку из гимна России, однако далее признался, что российский гимн ему не нравится, старый ему нравится больше.

На это журналист предложил молодому человеку спеть старый гимн. После чего молодой человек запел на украинском языке гимн Украины.



"Не люблю этот гимн, он не красивый. Предыдущий гимн лучше. Браво. Зачет!" - прокомментировал видео Штефан.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и засыпали парня комплиментами. Многие также предположили, что видео было снято в Крыму, где еще не забыли украинский гимн:

"Ааааа... какой красивый ребенок, гордость папы и мамы", "Красава)", "Бомба!", "Зачетный троллинг...", "Правильно говорили в шоу наши без Раши, что Россия, то большая Белая Церковь", "Шедевр", "Это Крым, пожалуй", "Гаплык малому, если это где-то не у нас снимали. А если Крым, там и родителям прилетит не мало".

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.