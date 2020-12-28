Украина потеряла храброго защитника



Историю Александра Маланчука, который отдал свою жизнь за родину, рассказали на сайте "Обозреватель".



Парень родился 26 сентября 1998 года в Черновцах в семье военного.



Будучи подростком Саша увлекался футболом, но решил пойти по стопам отца.

Окончив Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного парень сразу же подписал контракт с ВСУ. С 18 июля 2019 года он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", командовал 3-м взводом 1-й роты 8-го батальона.

Но весной 2020 года жизнь 22-летнего украинца оборвала пуля вражеского снайпера. Врачи не смогли спасти Сашу, ранение было очень тяжелым.

"Смелый, толковый, умный парень. Саша – молодой человек, который не успел пожить... Очень для нас это трудно. Любая смерть тяжела, но такой молодой, подававший большие надежды, должен был служить и жить дальше, а вот так ушел", – описывает Александра руководитель группы военно-гражданского сотрудничества 10-й ОГШБр Вячеслав Скоряк.

У погибшего Героя остались родители и сестра.



Ранее мы рассказывали, что на Луганщине оборвалась жизнь украинского военного.

Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата. В прошлом году в августе Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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