Маленький украинец нуждается в срочной помощи



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Как передает Politeka.net , просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".

Никитка с рождения борется за свой каждый день и ему необходима срочная операция.

"Вместе с вами удалось оплатить срочную операцию после рождения и дорогостоящие антибиотики. Сейчас по жизненным показателям Никитке срочно необходима основная операция на головном мозге. Без нее у мальчика просто не будет будущего", - говорится в сообщении.





Операция бесплатная, но необходима дорогостоящая шунтирующая система стоимостью 30 000 грн. Семья мальчика за время лечения материально истощена и нуждается в финансовой помощи.

"Никитка выдержал уже очень много и сейчас это единственный шанс на выздоровление и возможность наконец поехать домой", - сообщили волонтеры.