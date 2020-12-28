Маленький украинец нуждается в срочной помощи
Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".
Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".
Никитка с рождения борется за свой каждый день и ему необходима срочная операция.
"Вместе с вами удалось оплатить срочную операцию после рождения и дорогостоящие антибиотики. Сейчас по жизненным показателям Никитке срочно необходима основная операция на головном мозге. Без нее у мальчика просто не будет будущего", - говорится в сообщении.
Операция бесплатная, но необходима дорогостоящая шунтирующая система стоимостью 30 000 грн. Семья мальчика за время лечения материально истощена и нуждается в финансовой помощи.
"Никитка выдержал уже очень много и сейчас это единственный шанс на выздоровление и возможность наконец поехать домой", - сообщили волонтеры.
Ранее мы сообщали, что украинцы в Польше спасли ребенка, который едва не задохнулся.
Из дома, расположенного рядом с их местом работы, выбежала женщина с криками о помощи и маленьким ребенком на руках. Ребята сразу подбежали к матери, на тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть. Парни не растерялись и оказали мальчику первую помощь.
Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.
Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.
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