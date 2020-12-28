В Украине подходит к концу первая волна китайского вируса, однако в Минздраве не планируют отменять жесткий локдаун

Как рассказал в интервью РБК-Украина академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, в посление дни в Украине выявляют все меньше зараженных, причем это не связано с уменьшением проведенных тестов.

«Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно меньше людей были инфицированы», - уточнил академик.

Он обратил внимание на то, что в других странах уже был замечен спад числа заражений, причем происходил он по-разному. Комисаренко считает, что в Украине действительно может подходить к концу первая волна китайского вируса.

На спад общего количества тестируемых случаев заражения указал и глава Минздрава Максим Степанов. В то же время он подчеркнул, что в правительстве не собираются изменять решение о жестком карантине с 8 по 24 января.

Министр подчеркнул, что помимо прогнозируемого увеличения заболеваемости китайским вирусом после новогодних праздников, стоит ждать еще и традиционной сезонной вспышки гриппа. Поэтому в Минздраве хотят сделать все, чтобы снизить потенциальную нагрузку на медицинскую систему.

По словам Степанова, за прошедшую неделю в Украине был зафиксирован 59 381 случай заражения китайским вирусом, тогда как на предыдущей неделе эта цифра составляла 70 327 случаев.

Министр также уточнил, что уменьшение числа проводимых ПЦР-тестов объясняется увеличением экспресс-тестов на антигены.

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