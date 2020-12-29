Сумоист из России Джамбулат Хатохов, который в детстве умудрился попасть в Книгу рекордов Гиннесса, внезапно скончался

Об этом в своем Instagram сообщил президент федерации сумо и масрестлинга Кабардино-Балкарии Бетал Губжев.

Известно, что Джамбулат Хатохов ушел из жизни в возрасте 21 года.

"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким", - написал Губжев в своем микроблоге.

Причины внезапной смерти 21-летнего сумоиста Джамбулата Хатохова, который в детстве попал в Книгу рекордов Гиннесса, Губжев не сообщил.

В Книгу рекордов Джамбулат попал в 2003 году как самый большой и сильный мальчик в мире для своего возраста. На то время, когда ему было 3,5 года, его вес составлял 48 килограмм, а размер ноги — 32. К 17 годам Джамбулат Хатохов набрал 230 килограмм. В детстве он принимал участие в программе «Большая стирка», благодаря которой стал популярным.

"Пусть Аллах обрадует его раем", "Очень жалко пацана! Да обрадует его Всевышний раем!", "Соболезную родным и близким", "Мои искренние соболезнования родным и близким", "Если был здоров на все сто, значит замучили изнурительными тренировками. У детей до 16 лет развивать экстремальную силу и тем более сильно нагружать сердце нельзя. Системы ещё не сформированы. А сумо это огромный вес. Нагрузка на сердце", "Помню его маленьким. Царство небесное. Очень жалко его", - написали пользователи в комментариях.

В комментариях Бетал Губжев добавил, что Джамбулат не тренировался последние пять лет и был лишь судьей по сумо.

"Человек умер! Причина нам не известна. По сумо он лет 5 не тренировался, он был судьей по сумо. Он занимался здоровым образом жизни, бегал, ходил, потихонечку сбрасывал - это все что я знаю", - подчеркнул он.

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