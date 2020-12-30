Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, порадовала пляжным кадрос с нюдовым бикини

Модель с пышными формами смогла прославиться после первой удачной фотосессии, которая стала ее портфолио. Благодаря выдающимся формам девушка быстро стала популярна и обсуждаема в социальных сетях. И не удивительно, ведь при низком росте Квитко весит более 70 килограмм, а ее бюст шестого размера в сочетании с тонкой талии может удивить любого.

Именно на внешности Настя и делает акценты, каждый раз блистая в самых разных открытых бикини и нарядах с неприличными декольте. Как видно на фото, девушка в этот раз покоряла пляж своими изгибами в нюдовом бикини с тонкими лямками. Как и обычно, Квитко предпочла надеть лиф на размер меньше необходимого, из-за чего ее бюст был прикрыт лишь от части. А завершили пляжный образ девушки массивные-сережки кольца.

«Ты выглядишь даже горячее огня; Я всегда надеюсь, что ты достигнешь своих целей; Прекрасный образ на фоне природы. Естество; как это вау, мне это нравится; Ti amo mucho ❤️; Красивая девушка 😍 а вот и лучший пейзаж😍😍; Очень хороша, Настя; Надеюсь, у тебя золотое сердце вместо красивой фигуры?; вдохновляющий вид

Мы также писали, что девушка критику в свой адрес девушка не воспринимает вообще, заявляя, что выглядит она намного лучше многих моделей. Анастасия Квитко с тонкой талией и довольно большим бюстом и бедрами многих удивляет выходками, ведь совсем не скрывает тело.

Для большей привлекательности она всегда надевает купальник маленького размера, который с трудом может прикрыть хотя бы часть бюста. А также намеренно показывает ягодицы перед камерами при любом удобном случае. Именно откровенные фото сделали девушку популярной, которая уже не первый год занимается рекламой купальников и нижнего белья.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов