С российским продюсером и основателем группы "На-На" Бари Алибасовым случилась беда

Как пишут СМИ, родственники Алибасова обратились в полицию и сообщили, что Бари не открывает дверь и вероятнее всего ему требуется помощь.

Правоохранители вскрыли дверь квартиры, затем понадобилась помощь «скорой». Что именно произошло - точно неизвестною. Как сообщил телеканалу РЕН ТВ сын Алибасова, его отец упал с лестницы.

«Есть информация, что упал с лестницы. Попросил помощника вызвать скорую», - сказал Алибасов-младший.

В то же время ряд российских СМИ писал, что основатель "На-На" был найден у себя дома в состоянии крайнего опьянения.

Еще по одной версии, продюсер утром вызвал «Скорую», но не смог открыть медикам дверь, поэтому ее пришлось ломать полиции. Оказалось, пьяный Алибасов травмировал спину, якобы вся разодрана в клочья.

Напомним, 19 декабря адвокат Алибасова Сергей Жорин рассказал, что тот ему звонил и говорил, "что устал жить, и спросил, какой способ лучше всего подходит для него, чтобы уйти из жизни". Жорин не понял, были ли словам шуткой, потому попросил родственников навестить Бари.

Напомним также, в ноябре стало известно, что 73-летний продюсер и его молодая возлюбленная Вика ждут ребенка. А в начале декабря Алибасов попал в больницу, переборщив с "Виагрой". А 24 декабря появилась информация, что Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись.

Напомним, что выживший Бари Алибасов впервые рассказал правду о своем отравлении.

Как сообщала Politeka, Алибасов рассказал о страшных видениях во время комы, «руки трясутся».

Также Politeka писала, что подруга Алибасова накормила продюсера наркотиками: «попал в больницу».