Первая часть семейного фильма "Один дома" вышла в 1990 году

Хотя прошло уже более 30 лет люди не забывают эту историю, а некоторые даже постоянно пересматривают, пишет Politeka.net. За это время актеры сильно изменились, давайте посмотрим, как выглядят звезды картины много лет спустя.

Главного героя комедии, Кевина, исполнил актер Маколей Калкин. В 2020 году звезде исполнилось 40 лет. Артисту не удалось построить успешную актерскую карьеру, кроме того, одно время он принимал наркотики и даже пытался покончить с собой из-за затяжной депрессии. Сейчас его жизнь стала налаживаться, он снимается в фильмах и сериалах.

Мать Кевина сыграла Кэтрин О’Хара. Актриса очень подружилась с Калкиным на съемочной площадке и, говорят, даже сейчас он называет ее мамой. У звезды двое сыновей, а также она продолжает много сниматься.

Брата Кевина, Базза, исполнил Девин Рэтрей. Актер редко снимается в фильмах, но состоит в музыкальной группе, закончив среднюю школу музыки, искусства и исполнительских дисциплин.

Бандитов Гарри и Марвина исполнили актеры Джо Пеши и Дэниел Стерн. Первый не только актер, но певец и комик, а второй - активно занимается озвучиванием мультфильмов. Оба построили успешные карьеры и являются любимцами публики.

Отметим, в конце 2018 года компании Disney и FOX начали работать над новым фильмом франшизы «Один дома». Ранее говорилось, что одну из главных ролей исполнит Уилл Феррелл. По слухам, к образу Кевина вполне может вернуться Маколей Калкин.

Пользователи сети негативно отнеслись к перезапуску франшизы.

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