Пенсионерка из Ровенщины уже 5 лет помогает ВСУ и мечтает, чтобы война на Донбассе закончилась

95-летняя Наталья Гошта - одна из самых уважаемых по возрасту волонтерок Украины. Она проживает в селе Долговоля Владимирецкого района Ровенской области.

Об этом сообщает Суспільне. В издании уточнили, что женщина стала "Человеком года-2020" - герои находятся среди нас.

На нужды армии с самого начала войны на востоке Наталия отдавала половину своей пенсии, но не считает это чем-то особенным.

"1770 гривен. Думаю, мне и тех пару гривен хватит. Тысячу взяла, тех пять" двоек ", и принесла. Положила, а он встал и фотографирует. Затем все знали, что я дала деньги солдатам", — рассказала Наталья о том, как стала волонтеркой.

В этом году, рассказывает женщина, ей не удалось помогать деньгами как раньше, поэтому она стала помогать продуктами: вкусностями, салом, консервацией. В 2017 году женщина стала почетным волонтером Украины и получила медаль.

Сейчас женщина живет одна, своих детей у нее нет. Вместе с мужем она воспитывала его 4-х детей от первого брака. Наталия мечтает дожить до победы и отпраздновать ее с бойцами, которые защищают Украину на передовой. Волонтер Наталья Гошта говорит, что ей не жалко денег, лишь бы быстрее закончилась война.

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