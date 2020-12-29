В архивах Турции обнаружили уникальные документы времен УНР, эпохи казачества и письма Роксоланы Хюррем

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью для "Радио Свобода".

Он лично смог ознакомиться с оригиналом Брест-Литовского мирного договора, ратификационной грамотой к нему, которые датированы 1918 годом.

"Среди прочего – договор султана с гетманом Дорошенко. И это один из первых документов, в котором фактически речь идет о международной субъектности казацкого государства. Документ очень хорошо сохранился. Наверное, применяли турецкоязычный оригинал, а украинский просто хранили в архиве", - отметил посол.

Он добавил, что в архивах нашли множество документов, которые касаются Крыма, а также Киева.

Посол признался, что его впечатлили письма Роксоланы, которые прекрасно сохранились. Она была единственной известной султаншей родом из Украины и стала очень влиятельной во времена Османской империи. Директор архива разрешил сделать копию этих документов для Украины.

Как сообщил украинский посол, кроме Роксоланы султаншами стали еще четыре женщины из Украины.

Он рассказал и о документах времен УНР и сообщил, что его команда нашла подтверждение того, что посольство в годы УНР располагалось в Турции в очень престижном месте и проработало 4 года.

"Османская империя в то время была своеобразным хабом дипломатическим, где пересекалось очень много геополитических интересов. И Украина там присутствовала. Мы видели текущие документы, нашли первые проявления публичной дипломатии, когда жена украинского посла Лотоцкого в украинской вышиванке на страницах центральных газет сфотографировалась", - пояснил посол.

Украинцы в сети радовались этой новости, называя ее значущим событием для страны: "Наконец дождался когда история Украины возрождается из несгораемых Москвой архивов", "Очень хорошо, что нашли этот ценный документ! Еще одно светлое событие в истории Украины".

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