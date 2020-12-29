Жители "ДНР" уже неделю живут без воды и боятся высказать свое недовольство



Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист Денис Казанский в Twitter.



"В Макеевке люди 7 дней сидят без воды. Но выйти на акцию протеста и потребовать реакции городских властей не могут - недовольных заберет на подвал МГБ. Хорошо в "народной республике", - сообщил Казанский, и прикрепил комментарии недовольных жителей ОРДЛО из соцсетей.

Стоит отметить, что наказание "подвалом" довольно популярно среди "властей" республик.



Ранее Казанский рассказал, что в оккупированном Донецке есть бар Gung'Ю'бazz, который продолжает работать и после оккупации города в 2014 году. На днях в заведении хотели провести вечер украинской рок-музыки и пригласили местные группы, которые должны были исполнять каверы на украинские рок-хиты.

"Братья-славяне начали репостить это сообщение с угрозой передавить всех, кто придет на концерт, посадить на подвал владельцев бара и сжечь клуб вместе со всеми посетителями", - поделился журналист.

Напомним, безработных массово вывозят из Донбасса в РФ, оккупанты не оставили людям выбора.

Как сообщала Politeka, жителей "ЛНР" оставили без лекарств в разгар эпидемии, продают только избранным.

Также писала Politeka, что жители ОРДЛО сводят концы с концами, терпение людей на исходе.