Во Львове священник незаконно приватизировал храм

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете телеканала "НТА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Священник переписал церковь на дочь, а участок под ней - в ипотеку на зятя.

Прихожане вынуждены молится на улице, поскольку священник сменил замки при входе в двор церкви и никого туда не пускает.

Как оказалось, по документам прихожане без церкви еще с 2009 года.

Между тем община уже обратилась в суд, чтобы признать документ покупки-продажи недействительным. Тем временем правоохранители проводят досудебное расследование и уже возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

В сети бурно отреагировали на такой поступок священника.

"А разве такое возможно, чтобы церкви приватизировать? Ничего себе! Что за Махновщина, что происходит? Дожили до такого срама!", "Церковь уже давно превратилась в бизнес", "Ничего себе! Классика !!! И это во Львове !!! Уже и церковь стала частной! Вот вам и священник! Ничего святого! Обычный вор! Власть! Эй! Где реакция правоохранительных органов? Будут разбираться годами? Или все же вернут церковь общине?", - писали недовольные украинцы.

Ранее мы сообщали, что украинский священник получил три года лишения свободы за совершение смертельного ДТП.

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Страшная авария произошла еще летом во Львовской области.

В состоянии алкогольно опьянения он сел за руль автомобиля вместе с пассажирами, превысил скорость и потерял контроль. Таким образом машина священника перевернулась, из-за чего погиб один пассажир, а еще двое получили тяжелые травмы.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.