Во Львове священник незаконно приватизировал храм
Священник переписал церковь на дочь, а участок под ней - в ипотеку на зятя.
Прихожане вынуждены молится на улице, поскольку священник сменил замки при входе в двор церкви и никого туда не пускает.
Между тем община уже обратилась в суд, чтобы признать документ покупки-продажи недействительным. Тем временем правоохранители проводят досудебное расследование и уже возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".
Ранее мы сообщали, что украинский священник получил три года лишения свободы за совершение смертельного ДТП.
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Страшная авария произошла еще летом во Львовской области.
В состоянии алкогольно опьянения он сел за руль автомобиля вместе с пассажирами, превысил скорость и потерял контроль. Таким образом машина священника перевернулась, из-за чего погиб один пассажир, а еще двое получили тяжелые травмы.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.