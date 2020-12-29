Во Львове священник незаконно приватизировал храм



Как передает Politeka.net , об этом говорится в сюжете телеканала "НТА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Священник переписал церковь на дочь, а участок под ней - в ипотеку на зятя.



Прихожане вынуждены молится на улице, поскольку священник сменил замки при входе в двор церкви и никого туда не пускает.

Как оказалось, по документам прихожане без церкви еще с 2009 года.



Между тем община уже обратилась в суд, чтобы признать документ покупки-продажи недействительным. Тем временем правоохранители проводят досудебное расследование и уже возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".





В сети бурно отреагировали на такой поступок священника.





"А разве такое возможно, чтобы церкви приватизировать? Ничего себе! Что за Махновщина, что происходит? Дожили до такого срама!", "Церковь уже давно превратилась в бизнес", "Ничего себе! Классика !!! И это во Львове !!! Уже и церковь стала частной! Вот вам и священник! Ничего святого! Обычный вор! Власть! Эй! Где реакция правоохранительных органов? Будут разбираться годами? Или все же вернут церковь общине?", - писали недовольные украинцы.