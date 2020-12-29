Украинский врач после смерти отца продолжил его дело

О хирурге с Черкасс рассказали в "Суспильном".



Игорь Гайда больно переживал потерю родного человека, жить которого еще летом забрал вирус.



"Я через полтора месяца почувствовал обязанность, продолжить дело отца. Отец проработал здесь много лет и до его кабинета уже была "протоптана тропа". Люди шли к отцу с различными патологиями, болезнями. И я бы не хотел, чтобы это все закончилось", - поделился врач.

Игорь перебрался в отцовский кабинет.

"Я в этом кабинете находясь, пусть хотя бы немножко, но все-таки чувствую связь с отцом даже после его смерти. Некоторые вещи сейчас на тех местах, как он оставил. Например, стенды. Это своеобразная для меня память об отце", - говорит хирург.

При жизни его отец хотел создать "хирургию одного дня" и начал обустраивать в поликлинике операционную. Теперь Игорь хочет закончить работу отца.