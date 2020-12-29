Украинский врач после смерти отца продолжил его дело
О хирурге с Черкасс рассказали в "Суспильном".
Игорь Гайда больно переживал потерю родного человека, жить которого еще летом забрал вирус.
"Я через полтора месяца почувствовал обязанность, продолжить дело отца. Отец проработал здесь много лет и до его кабинета уже была "протоптана тропа". Люди шли к отцу с различными патологиями, болезнями. И я бы не хотел, чтобы это все закончилось", - поделился врач.
Игорь перебрался в отцовский кабинет.
"Я в этом кабинете находясь, пусть хотя бы немножко, но все-таки чувствую связь с отцом даже после его смерти. Некоторые вещи сейчас на тех местах, как он оставил. Например, стенды. Это своеобразная для меня память об отце", - говорит хирург.
Раздетая Регина Тодоренко ошеломила выходкой на публике в стиле Волочковой: "Где трусы?"
Заведенная Могилевская после шалостей в постели не смогла сдержать эмоций: «Страшно кайфую»
Мокрая Дорофеева в купальнике заставила себе завидовать, яркие кадры экзотического отдыха: "Пользуйтесь!"
Горбунов с Осадчей опозорились на семейном снимке, в сети не сдержались: "А где такая уродливая...?"
Трагедия в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП
При жизни его отец хотел создать "хирургию одного дня" и начал обустраивать в поликлинике операционную. Теперь Игорь хочет закончить работу отца.
Напомним, от осложнений, вызванных опасной инфекцией, умерли братья Иван и Олег Гайды.
Они оба были врачами. 58-летний Иван Гайда руководил Львовским военным госпиталем, а его 52-летний брат заведовал хирургическим отделением Черкасской городской консультационно-диагностической поликлиники.
Напомним, вирус косит врачей целыми семьями, число жертв неумолимо растет.
Как сообщала Politeka, вирус забрал жизнь 12-летнего ребенка в Киеве.
Также Politeka писала, что беда настигла главную инфекционистку Украины, медика срочно госпитализировали.