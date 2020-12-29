Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устраивает смелые эксперименты с образами

Знаменитость набирает популярность в Инстаграм довольно быстро, а недавно даже приняла участие в съемках для популярного мужского журнала и дала интервью. Ким Ли сравнивают с одной из Кардашьян не просто так, ведь модели и правда похожи.

По словам фанатов, Ли любит эксперименты, поэтому ее фото становятся с каждой фотосессией все более раскованными и интригующими. Так, на одном из фото девушка позировала в одном черном комплекте белья и надела поверх него сеточку-комбинезон, идеально завершив образ.

Вечерний макияж с акцентом на алые губы и распущенные темные локоны дополнили «лук» Ким Ли, который прокомментировали многие пользователи:

«Берегитесь, здесь опасно; это, наверное идеальное утро🐺 впечатляющий размах🐺; женщина, куда вы так выгибаетесь🙏😇; мне очень нравится ваше лицо️❤️; Эти губы😘; А мне рубашку надеть? 😂; Люблю это!! Где ты взял боди-сетку; Восхитительный образ, волшебница; Ты горячий и шикарный человек; великолепная малышка; Мне нравится эта штука в сеточку 😍😊; Красивая губа».

Мы также писали, что модель работает диджеем в ночном клубе, однако это не мешает ей устраивать интригующие фотосессии и даже сниматься для популярных мужских журналов. Так как красотка довольно давно занимается своей работой, она успела стать знаменитой в Инстаграм.

Помогли в этом Ким Ли ее фото в бикини и купальниках на отдыхе, ведь многие заметили, что девушка похожа на знаменитую модель Ким Кардашьян и даже начали сравнивать их двоих. Сама Ли никак комплименты не комментирует, но продолжает радовать поклонником стильными фото.

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