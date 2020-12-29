Страшное ДТП произошло в Николаевской области, где маршрутка с пассажирами вылетела с трассы и рухнула в бассейн
ЧП произошло около 16 часов во вторник, 29 декабря, в районе села Подлесное. Микроавтобус с водителем и 15 пассажирами направлялся из Новой Одессы в Сафроновку, однако, в какой-то момент вылетел с трассы.
Маршрутка попала во двор одного из частных домов, где рухнула прямо в пустой бассейн.
Как рассказали полицейские, водитель маршрутки не пострадал. С ним сейчас беседуют правоохранители. Однако, помощь медиков понадобилась двум пассажирам: 59-летнему мужчине и 61-летней женщине. Остальные пассажиры не пострадали.
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Как сообщают в местном управлении Нацполиции, сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель не смог справиться с упралением.
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