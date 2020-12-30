Стало известно, как будет обстоять ситуация с общественным транспортом в последний день 2020 года
Общественный транспорт будет функционировать с карантинными ограничениями. То есть число пассажиров должно совпадать с количеством посадочных мест. Кроме того, все без исключения, должны носить маски, пишет РБК-Украина.
Пригородные электрички 1 января будут курсировать не везде – обязательно нужно проверять график в каждом городе отдельно.
В Киеве работу метро продлили на два часа в новогоднюю ночь, а фуникулер будет работать круглосуточно. В пиковое время некоторые станции столичного метрополитена могут работать с ограничениями на вход для пассажиров.
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В Харькове метро будет работать на три часа дольше в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года.
В Днепре городской транспорт в новогоднюю ночь 31 декабря будет работать по обычному режиму: троллейбусы и трамваи до 22:00-23:30. Метро – в обычном режиме. А вот 1 января все маршруты начнут свою работу на один час позже.
В Одессе работу городского транспорта не планировали продолжить в новогоднюю ночь – все маршруты будут работать в обычном графике.
Как будет работать транспорт на Новый год во Львове – пока не известно. Обычно в новогоднюю ночь для жителей города и туристов курсирует несколько маршрутов до 3:00 ночи.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.
Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.