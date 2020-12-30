Жители Кропивницкого попали в больницу после сильного пожара в многоэтажке

Как сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вечером 29 декабря произошло возгорание в жилом доме №21 на проспекте Университетский, по этому адресу находится общежитие №101. Огонь разгорелся на восьмом этаже и в итоге охватил две соседние квартиры, включая мебель и вещи, на площади 27 квадратных метров, пострадала также еще одна квартира на девятом этаже.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, им понадобилось около часа, чтобы погасить пожар - его полностью ликвидирова в 21:32. По данным ГСЧС, из горящего дома спасли десять человек, включая одного ребенка, кроме того эвакуировали 18 человек, шесть из которых - дети.

"За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, обратилось 3 человека (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщила пресс-служба.

Начальник Управления ГСЧС в Кировоградской области опубликовал на своей странице в соцсети "Фейсбук" кадры и подробности ЧП. По его словам, в ликвидации пожара были задействованы почти 40 спасателей и десять единиц техники. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания, подозревают короткое замыкание проводки.

Пользователи соцсети поблагодарили пожарных за отличную работу и выразили желание помочь пострадавшим людям:

"Молодцы"; "Береги вас Господь"; "Наши герои"; "Ребята- Герои!!!! Горжусь своим племянником Кирилл Хорольский!!!!🙏"; "Надеюсь, никто не пострадал"; "Живём напротив, видели все, конечно ужасно, т.к. 9 лет прослужил в МЧС/ГСЧС то могу только всем сказать большое спасибо. Пожар это беда. две квартиры на восьмом этаже горят через одну... проводка, да возможно, но дождемся экспертов"; "Низкий поклон ребятам, за спасённые жизни людей"; "Всем огнеборцам огромное спасибо!!! Сам некоторое время работал водителем в управлении. В этом общежитии сейчас живёт младший брат"; "Подскажите контакт пострадавших, мы тоже хотим помочь. А то перед Новым годом, ужас"; "Дай Боже здоровья вашим семьям за отвагу и больше сердце".

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