Астрологи спрогнозировали, кому 2021 год принесет много денег и удачу
Гороскоп на 2021 года Белого металлического Быка сулит много везения и денег некоторым знакам Зодиака. Астрологи рассказали этим любимчикам символа следующего года, как добиться максимальных результатов, стать успешнее, богаче и счастливее.
Бык будет благоволить трем знакам Зодиака, пишет Slovofraza.
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Водолей
Они смогут укрепить материальные тылы не только благодаря собственным усилиям, но и удаче, которая в год Быка будет на их стороне. Ради легких денег, прибыли или выигрыша они даже готовы рисковать и в этом случае не прогадают. Но все же астрологи советуют не заиграться, ведь Фортуна бывает переменчива.
Раки
Им вернут долги с дивидендами. У кого-то найдутся спонсоры. А кто-то получит наследство. Да и их прежние капиталовложения неплохо компенсируются. Но вот сложности с работой немного прикроют основной источник доходов, поэтому стоит быть к этому готовыми.
Козероги
Для обогащения им будет полезна та работа, где они смогут реализовать себя на все сто, выложиться и физически, и интеллектуально. Так что их можно назвать счастливыми. Стоит оттачивать профессиональное мастерство, вкладывать максимум энергии в свой труд – и они станут богаты во всех смыслах.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
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