В больнице почтили женщину, которая после смерти стала донором для четырех пациентов

Как передает Politeka.net, трогательное прощание с украинкой показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Медики Львовской больницы скорой помощи выстроились вдоль стен перед операционной - минутой молчания со склоненными головами они почтили 47-летнюю женщину, которая после смерти подарила жизнь сразу четырем пациентам.



Женщина имела в голове аневризму, которая могла разорваться в любой момент. Когда это произошло и врачи констатировали смерть мозга.

Ее родные приняли решение дать шанс на жизнь другим. Почки получили двое жителей Тернополя, сердце - 45-летний одессит, печень - женщина из Житомирской области.



Украинцы в сети были позитивно поражены таким решением родных женщины.



"Дай Бог здоровья, счастья и сил родным этой женщины ... Вы молодцы, ведь так поступит далеко не каждый ... Как бы это не звучало, но ... Теперь в каждом из этих людей является "частица" от этого женщины, поэтому определенным образом она продолжает жить в них ... Общайтесь с этими спасенными людьми, возможно это как-то притупит ваш душевную боль, и определенным образом, со временем залечит ваши душевные раны ... в любом случае жаль человека. Пусть земля ей будет пухом. И вечный покой", - писали в комментариях под видео.

Ранее мы сообщали, что украинцы в Польше спасли ребенка, который едва не задохнулся.

Из дома, расположенного рядом с их местом работы, выбежала женщина с криками о помощи и маленьким ребенком на руках. Ребята сразу подбежали к матери, на тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть. Парни не растерялись и оказали мальчику первую помощь.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь "киборга" из Днепра: "защищал Украину с 2014 года".

Ранее Politeka сообщала, что на Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ: известны первые подробности трагедии.

Также Politeka писала, что трагедия оборвала жизнь защитника Украины на Донбассе: что известно о герое.



