В Украине с 2021 года будут награждать премиями президента выпускников

В частности, будут награждать тех, кто получит высокие баллы на ВНО. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании 28 декабря.

В проекте документа указано, что премий будет 20 и выплачиваться по итогам ВНО они будут с 2021 года ежегодно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Каждая премия составит 5 тысяч гривен и выплачиваться будет полностью. Стоит отметить, что премии получат те выпускники, которые по результатам ВНО смогут набрать 200 баллов по двум или более учебным предметам.

"Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Напомним, что в Министерстве образования приняли решение отменить ключевой экзамен, который сдавали выпускники школ.

Отмечается, что комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, которое долгое время было обязательным для сдачи, теперь будет отменено. С 2021 года выпускники смогут самостоятельно выбирать, какой экзамен им сдавать: ЗНО только по украинскому языку или комплексный экзамен по украинскому языку и литературе.

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