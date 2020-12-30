Победитель пятого сезона шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко подсказал, каким рецептом удивить гостей на Новый год

Праздничные традиции крепко укоренились в украинцах, однако привычные блюда можно легко заменить современными, сохранив новогодний колорит, пишет Politeka.net. На своем официальном сайте Евгений Клопотенко поделился рецептом закуски, которая вытеснит со стола "Селедку под шубой".

"Многие привыкли, что если селедка, то обязательно с луком или картофелем. Время прощаться со стереотипами!" - пишет кулинар. - "Я придумал эту крутую закуску, где вкусы сочетаются идеально. Вы только попробуйте – и я вам обещаю, вам захочется добавки!".

Для закуски понадобится буквально 15-20 минут времени и вот такие ингредиенты (из расчета на четыре порции):

Свекла — 1 штука.

Вяленая или копченая груша — 2−3 штуки.

Семена льна — 1 чайная ложка

Подсолнечное масло — 2−3 столовых ложки

Сельдь — 2 штуки

Укроп — 2 веточки

Способ приготовления:

1. Среднюю свеклу помыть, обернуть в фольгу и запечь в духовке около 60-90 минут в зависимости от размера. Можно ее и отварить, однако запеченная будет в разы вкуснее. Готовый овощ нарезать тонкими слайсами.

2. Груши залить кипятком на 15-20 минут, чтобы они набухли и стали мягкими, затем нарезать маленькими кубиками.

3. Филе селедки нарезать тонкими полосами, а затем порубить на кубики.

4. На каждый кусочек необходимо поместить по чайной ложке измельченной сельди, а сверху - кубики груши и семена льна.

5. Взбрызнуть закуску ароматным маслом и украсить укропом.

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