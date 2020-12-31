Известная фитнес-модель Соммер Рэй спустила джинсики и сверкнула ягодицами в трусиках

Соблазнительная модель с детства занимается спортом, отчего ее формы находятся в идеальном состоянии, пишет Politeka.net. Рэй не упускает возможности показать аппетитные "булочки" в самых откровенных позах и нарядах.

Так, в этот раз модель предстала в джинсах, присев на коленях возле мягкого дивана. Соблазнительница немного выгнулась, выставив назад упругие ягодицы в почти невидимых трусиках, которые едва ли не сливались с цветом кожи.

Модель распустила красивые волнистые волосы, прикрывшие ее спинку. Она закрыла глаза и откинула голову назад.

Упругие ягодицы, тонкая талия и роскошная "грива" - в этой девушке идеально все.

Пост в фан-группе за несколько часов собрал более 800 лайков и много комментариев. Пользователи сети были впечатлены столь откровенным снимком жаркой светловолосой соблазнительницы.

"Вау-вау-вау!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй надела красные лосины, в которых ее пятая точка смотрела завораживающе. Также красная ткань обтянула стройную талию Соммер.

Звезда с улыбкой повернулась спиной к зрителю и стала показывать упругие ягодицы в танце.

"С Рождеством Христовым💛💛", - написали авторы поста.

Ранее сообщалось, что Соммер Рэй позировала в мини-платье, а образ дополнила белыми кроссовками. Красотка сидела на яхте и хвасталась длинными ножками, задрав их немножко. Волосы у звезды были распущенными, а на руке можно увидеть несколько браслетов.

"Пусть океан беспокоится о том, что он синий", - написала красотка под фото.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй отвлекла подругу для более приятного занятия в спортзале

А еще Politeka писала, что аппетитная Соммер Рей в ярких трусиках лишила мужчин спокойствия

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