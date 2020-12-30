Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала, как веселится на яхте

Модель со скандальной репутацией и необычной внешностью умеет привлечь внимание к себе одним лишь фото. Благодаря неестественно пышным формам и кукольному лицу, Квитко с легкостью устраивает успешные фотосессии в самых неожиданных местах.

Как видно на снимке, девушке и правда есть что показать – бюст шестого размера, тонкую талию и пышные бедра, на которых в этот раз Квитко сделала акцент при помощи красного бикини. И хотя девушку не раз критиковали за очевидные следы пластики, Анастасия опровергла сплетни, заявив, что никогда не делала никаких операций.

На представленном кадре Анастасии удалось подчеркнуть привлекательность форм благодаря крошечному бикини на тонких лямках без лишних принтов и дополнительных украшений.

«Выдающееся тело; о да, так мне нравится видеть тебя весь день; Черт побери, она просто идеальна; Это маленькое личико заставляет меня таять рррррр; Как красиво у тебя смотрится красный бикини😘; Какая замечательная вещь 🔥;🏹 вот это мощь💔 Ты прекрасна 😘; Какое великолепное твое тело; Ты такая красивая 💞».

Отметим, благодаря выдающимся формам девушка быстро стала популярна и обсуждаема в социальных сетях. И не удивительно, ведь при низком росте Квитко весит более 70 килограмм, а ее бюст шестого размера в сочетании с тонкой талии может удивить любого.

Именно на внешности Настя и делает акценты, каждый раз блистая в самых разных открытых бикини и нарядах с неприличными декольте. Как видно на фото, девушка в этот раз покоряла пляж своими изгибами в нюдовом бикини с тонкими лямками.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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