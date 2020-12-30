В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 29 декабря умер защитник Украины

В частности, умер 22-летний военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк родом из Винницы.

Причины трагического случая, а также дата и место захоронения бойца уточняются, информирует сайт Винницкой областной государственной администрации.

Отмечается, что он был холост. У него остались родители, два брата и сестра. Он был совсем молодым и здоровым парнем, который мог бы еще жить и радоваться жизни.

"Низко склоняем головы перед их подвигом!" – подчеркнули в ОГА.

В Винницкой ОГА подчеркнули, что в целом за время проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе погиб уже 161 житель Винницкой области.

Ранее мы сообщали, что умер глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков. Генерал-лейтенант ВСУ ушел из жизни преждевременно вследствие болезни.

С 2000 года Мальков был начальником железнодорожных войск Украины. Более 50 лет он посвятил армейской службе, внес значительный вклад в развитие и становление Вооруженных сил Украины. В 2004 году основал и возглавил Администрацию Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.

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