В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 29 декабря умер защитник Украины
В частности, умер 22-летний военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк родом из Винницы.
Причины трагического случая, а также дата и место захоронения бойца уточняются, информирует сайт Винницкой областной государственной администрации.
Отмечается, что он был холост. У него остались родители, два брата и сестра. Он был совсем молодым и здоровым парнем, который мог бы еще жить и радоваться жизни.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
"Спасибо тебе за всё": оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев
Отшитый "Холостячкой" Тригубенко раскрыл правду о Мишиной и Эллерте: «У них есть…»
В Харькове грузовик переехал мужчину, момент попал на видео: "находился в слепой зоне"
Остановилось сердце известной журналистки, украинцы скорбят: "Не дожила четыре дня до..."
"Низко склоняем головы перед их подвигом!" – подчеркнули в ОГА.
В Винницкой ОГА подчеркнули, что в целом за время проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе погиб уже 161 житель Винницкой области.
Ранее мы сообщали, что умер глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков. Генерал-лейтенант ВСУ ушел из жизни преждевременно вследствие болезни.
С 2000 года Мальков был начальником железнодорожных войск Украины. Более 50 лет он посвятил армейской службе, внес значительный вклад в развитие и становление Вооруженных сил Украины. В 2004 году основал и возглавил Администрацию Государственной специальной службы транспорта.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.