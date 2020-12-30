Украинская певица Настя Каменских удивила видом во время записи домашнего видео
Артистка привыкла удивлять публику своими видео, которые записывает для молодежного приложения «Тик-Ток». Для своих роликов Каменских часто меняет имидж, прически и также устраивает танцевальные челленджи.
В этот раз Настя озадачила внешним видом во время записи самого ролика. И дело было не в одежде, которую носит певица. Поклонников удивило лицо Каменских – фанаты отметили, что она сама на себя непохожа.
Стоит отметить, что Каменских не пользуется уколами красоты и подчеркивает, что против удаления и маскировки морщин, ведь так ей кажется, что морщины – это следы «улыбок». Поэтому чаще всего в своих роликах звезда использует специальный фильтр.
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Вот что пишут поклонники:
«Всегда выглядит божественно👑; Что тут скажешь, Богиня))) Лёше завидую); Настя что ты делала с лицом???? Как то не природно выглядишь 🙄».
Ранее мы также писали, что Настя Каменских решила попозировать рядом с аккуратно украшенной елкой и порадовать фанатов новой сменой имиджа. В этот раз Настя позировала в трикотажном платье с легким коричнево-пастельным оттенком.
Свой милый образ певица дополнила макияжем с акцентом на естественную красоту, а также уложила непослушные волосы в маленькие кудри.
Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк
Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.