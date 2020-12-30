Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, покрасовалась фигурой на отдыхе

Модель только начала становиться популярной в социальной сети Инстаграм. И несмотря на это фото с Ким Ли уже появляются на многих фан-аккаунтах, посвященных жизням фитнес-красоток и альтернативных моделей. Девушка смогла также дать интервью в этом году для известного журнала.

Ким Ли является диджеем, записывает ремиксы в студии и часто рассказывает о том, как продвигается ее карьера в Инстаграм. Также Ли начала делиться личными кадрами, чтобы заинтересовать фанатов.

Одно из таких фото появилось на фан-аккаунте. На нем ЛИ позировала в стильном купальнике темного оттенка с принтом и смогла восхитить длинными, стройными ножками. Благодаря выгодному ракурсу Ли на фото кажется выше обычного.

«Вы такая высокая или это просто объектив камеры ?!; Такая красивая, нужно много и вкусно😭; Чертовски великолепно 🤯❤️😍; Великолепно 😍; Красивое тело❤️; Ким ли действительно очень красивая; официально, ты самая горячая девушка в Азии; Такая красивая 😍; Ты выглядишь супер высокой; Совершенство 😻».

По словам фанатов, Ли любит эксперименты, поэтому ее фото становятся с каждой фотосессией все более раскованными и интригующими. Так, на одном из фото девушка позировала в одном черном комплекте белья и надела поверх него сеточку-комбинезон, идеально завершив образ.

Вечерний макияж с акцентом на алые губы и распущенные темные локоны дополнили «лук» Ким Ли, который прокомментировали многие пользователи.

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