Украинская певица Настя Каменских и её муж Потап показали, что готовят на новогодний стол
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке певицы.
Звездная пара решила заморочиться и впервые приготовить шоколадный торт.
"Всем привет! Я очень хочу показать, как Леша взбивает сливки. Мы делаем шоколадный торт по рецепту Джулии Чайлд", - поделилась Каменских.
Потап не упустил момент и вставил острую шуточку:
"До тех пор, пока он не будет стоять как клюв!", - заявил Алексей Потапенко, активно орудуя венчиком.
Каменских не сдержалась и рассмеялась.
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"Леха, у тебя классно получается! У нас сегодня будет богатый новогодний стол и Леша мне в этом помогает", - сказала Настя и поздравила всех с наступающим праздником.
Ранее мы сообщали, что на одном из последних снимков Настя Каменских решила попозировать рядом с аккуратно украшенной елкой и порадовать фанатов новой сменой имиджа.
В этот раз Настя предстала на фото в трикотажном платье с легким коричнево-пастельным оттенком.
Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк
Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.