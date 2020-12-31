Украинская певица Настя Каменских и её муж Потап показали, что готовят на новогодний стол

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке певицы.

Звездная пара решила заморочиться и впервые приготовить шоколадный торт.

"Всем привет! Я очень хочу показать, как Леша взбивает сливки. Мы делаем шоколадный торт по рецепту Джулии Чайлд", - поделилась Каменских.

Потап не упустил момент и вставил острую шуточку:

"До тех пор, пока он не будет стоять как клюв!", - заявил Алексей Потапенко, активно орудуя венчиком.

Каменских не сдержалась и рассмеялась.

Популярные статьи сейчас

Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."

Кароль в образе роковой дивы устроила бесконтрольный соблазн перед мужчинами: "Как смотрят друг на друга..."

Шальная Полякова с вываливающимся бюстом взволновала на "Дизель Шоу": "Она что, голая петь будет?"

"Спасибо тебе за всё": оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев

В Харькове грузовик переехал мужчину, момент попал на видео: "находился в слепой зоне"
Показать еще

"Леха, у тебя классно получается! У нас сегодня будет богатый новогодний стол и Леша мне в этом помогает", - сказала Настя и поздравила всех с наступающим праздником.

Ранее мы сообщали, что на одном из последних снимков Настя Каменских решила попозировать рядом с аккуратно украшенной елкой и порадовать фанатов новой сменой имиджа.

В этот раз Настя предстала на фото в трикотажном платье с легким коричнево-пастельным оттенком.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.