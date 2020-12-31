Украинская певица Настя Каменских и её муж Потап показали, что готовят на новогодний стол



Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке певицы.



Звездная пара решила заморочиться и впервые приготовить шоколадный торт.



"Всем привет! Я очень хочу показать, как Леша взбивает сливки. Мы делаем шоколадный торт по рецепту Джулии Чайлд", - поделилась Каменских.

Потап не упустил момент и вставил острую шуточку:

"До тех пор, пока он не будет стоять как клюв!", - заявил Алексей Потапенко, активно орудуя венчиком.

Каменских не сдержалась и рассмеялась.

"Леха, у тебя классно получается! У нас сегодня будет богатый новогодний стол и Леша мне в этом помогает", - сказала Настя и поздравила всех с наступающим праздником.

Ранее мы сообщали, что на одном из последних снимков Настя Каменских решила попозировать рядом с аккуратно украшенной елкой и порадовать фанатов новой сменой имиджа.

В этот раз Настя предстала на фото в трикотажном платье с легким коричнево-пастельным оттенком.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.