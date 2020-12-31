Актриса сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук объяснила, почему ее заменили в третьем сезоне

Как передает Politeka.net, подробностями главная героиня популярной поделилась на своей страничке в Instagram.



По ее словам, она не отказывалась от съёмок.

"Но, помимо моего желания, есть много других факторов, которые воспрепятствовали этому. К моему большому сожалению к такому результату привела недоговорённость сторон, а не моё личное "нежелание"!", - пояснила Екатерина.

Актриса также призвала всех перестать распространять слухи.

"Давайте пожелаем новой актрисе Соне Присс большой удачи! И перестаньте, пожалуйста, клеветать и спекулировать на этой ситуации», — написала Катерина Ковальчук.

Поклонники Ковальчук били поражены признанием любимицы.

"Ждала продолжения только из-за Вас в главной роли. Полное разочарование и опустошение. Смотреть не буду принципиально", "Очень жаль. Вы идеально подходили для этой роли. Так эмоционально играли. Желаю вам новых творческих успехов", "Крепостная без Вас совсем не то", "Это самое худшее, когда среди сериала меняют актрису на роль главной героини, режиссеры одумайтесь!", - писали в комментариях под постом актрисы.

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