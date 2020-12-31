Блогер и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева знает толк в новогодних развлечениях
Неожиданные кадры жена рэпера Элджея опубликовала в своем Instagram.
Так, популярная телеведущая решила рассказать, чему научилась в 2020 году, и сопроводила публикацию курьезными снимками.
На первых снимках Настя Ивлеева элегантно позирует с бокалом шампанского в руках, а на следующих - начинается "хаос".
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
"Холостячка" Мишина и Эллерт не смогли скрыть тайну своего настоящего знакомства: "Зачем так обманывать?"
Ефросинина наконец раскрыла правду о своей смертельно опасной болезни: "Я уже почти..."
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Остановилось сердце известной журналистки, украинцы скорбят: "Не дожила четыре дня до..."
Блогер, пригубив шампанского, сперва решила засунуть бокал себе в рот, а потом в одном платье с огромным вырезом прыгнула в сугробы снега.
"Знаете, за этот год я усвоила один очень важный и наверно жизнеобразующий урок. если не хавать за 4 часа до сна, реально можно похудеть! А остальное всё приложится! Я очень вас люблю! Мы всё сможем и дальше-больше!", - подписала Настя Ивлеева курьезную публикацию в своем Instagram.
Пользователи сразу же завалили звезду лайками и лестными комментариями, а также заявили, что надеялись на совместные снимки с ее мужем Элджеем.
"Какая красоточка, вот все наряжаются, а я буду встречать новый год в новой пижаме, и носках с сантой, прошу не завидовать!", "Мы с Лехой фотки ждали", "Нереально красивая", "Без таких рож Настя не Настя", "Мне стало холодно", "Самая лучшая", "Привет, цистит", "Последние кадры шикарны хаахх, И тебя, Насть,тоже! Красивая такая", "Богиня", "Я очень рада, что я знаю тебя и могу тобой восхищаться. счастья и здоровья тебе и мужу", - сказано в комментариях.
Ранее мы уже рассказывали, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" решила избавиться от образа блондинки и перекрасилась в черный цвет.
А через какое-то время телеведущая огорошила сходством с Киркоровым. На снимке Настя Ивлеева предстала перед фанатами с короткой стрижкой, перекрашенными в черный цвет волосами, а дерзкий образ она дополнила роскошной шубкой.
Напомним, Ивлеева из "Орла и решки" пошалили с горячей подружкой на улице
А еще Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и Решки» приспустила штаны, засветив на камеру микро-трусики
Также Politeka сообщала, что "почерневшая" Ивлеева из "Орла и решки" удивила неожиданным решением