Блогер и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева знает толк в новогодних развлечениях

Неожиданные кадры жена рэпера Элджея опубликовала в своем Instagram.

Так, популярная телеведущая решила рассказать, чему научилась в 2020 году, и сопроводила публикацию курьезными снимками.

На первых снимках Настя Ивлеева элегантно позирует с бокалом шампанского в руках, а на следующих - начинается "хаос".

Блогер, пригубив шампанского, сперва решила засунуть бокал себе в рот, а потом в одном платье с огромным вырезом прыгнула в сугробы снега.

"Знаете, за этот год я усвоила один очень важный и наверно жизнеобразующий урок. если не хавать за 4 часа до сна, реально можно похудеть! А остальное всё приложится! Я очень вас люблю! Мы всё сможем и дальше-больше!", - подписала Настя Ивлеева курьезную публикацию в своем Instagram.

Пользователи сразу же завалили звезду лайками и лестными комментариями, а также заявили, что надеялись на совместные снимки с ее мужем Элджеем.

"Какая красоточка, вот все наряжаются, а я буду встречать новый год в новой пижаме, и носках с сантой, прошу не завидовать!", "Мы с Лехой фотки ждали", "Нереально красивая", "Без таких рож Настя не Настя", "Мне стало холодно", "Самая лучшая", "Привет, цистит", "Последние кадры шикарны хаахх, И тебя, Насть,тоже! Красивая такая", "Богиня", "Я очень рада, что я знаю тебя и могу тобой восхищаться. счастья и здоровья тебе и мужу", - сказано в комментариях.

Ранее мы уже рассказывали, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" решила избавиться от образа блондинки и перекрасилась в черный цвет.

А через какое-то время телеведущая огорошила сходством с Киркоровым. На снимке Настя Ивлеева предстала перед фанатами с короткой стрижкой, перекрашенными в черный цвет волосами, а дерзкий образ она дополнила роскошной шубкой.

Напомним, Ивлеева из "Орла и решки" пошалили с горячей подружкой на улице

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