Блогер и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева показала последствия "бурной" новогодней ночи

Свежие фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Шампанское, видимо, дало о себе знать, поскольку Настя Ивлеева утром после Нового года жалуется на свое опухшее лицо.

"Есть кто живой то? И кстати, если кто-нибудь, где-нибудь увидит мое лицо, скажите чтоб возвращалось домой, а то тут п**дец какой-то", - подписала звезда курьезные снимки в своем микроблоге.

Поклонники с юмором отреагировали на публикацию и заявили, что 1 января все должны выглядеть, как опухшая Настя Ивлеева.

"Я живой...", "Правильное утро 1 января", "Я одна проснулась без похмелья? И кто праздновал дома и вообще не было шансов набухаться?", "Это я утром", "Живых нема", "Ой не могу) Настя вы смелая и прекрасная дама)такие фото мало кто выкладывает", "Ты хорошо выглядишь", "Подустала", "Ивлеева...спасибо,что ты со мной, я такая же красотка", "Я такая же просыпаюсь после бурной ночи с мужем", - продолжили фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Настя Ивлеева после шампанского прыгала в сугробы снега.

Блогер, пригубив шампанского, сперва решила засунуть бокал себе в рот, а потом в одном платье с огромным вырезом прыгнула в сугробы снега.

"Знаете, за этот год я усвоила один очень важный и наверно жизнеобразующий урок. если не хавать за 4 часа до сна, реально можно похудеть! А остальное всё приложится! Я очень вас люблю! Мы всё сможем и дальше-больше", - говорилось в подписи к курьезным снимкам.

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