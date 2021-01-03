Звезды в стремлении к идеальности, бывает, в результате сильно позорятся

Знаменитости стремятся к тому, чтобы ими восхищались миллионы, сообщает Politeka.net. Для этого звезды частенько используют фотошоп и иногда не замечают, что перестарались.

Все снимки светской львицы и бизнесвумен Ким Кардашьян редактируются. Красотка обладает невероятными формами, которые вызывают восхищение многих. На снимках у нее всегда шелковистая кожа, а изгибы поражают воображение. Однако нередко звезда попадается на использовании фотошопа.

Поп-дива Дженнифер Лопес в свой 51 год выглядит невероятно. Звезда занимается спортом и придерживается правильного питания. Однако красотка также использует фотошоп. Так, звезда перестаралась с "чисткой" на фото, где делает селфи.

Модель Кендалл Дженнер - стройная красотка. Звезда часто принимает участие в показах мировых брендов, но и она, видимо, комплексует из-за внешности. Звезда несмотря на свой плоский живот и идеальные изгибы, все равно "подтирает" все на фото.

Российские звезды также используют фотошоп. Ни раз на использовании этой программы попадалась балерина Анастасия Волочкова.

Так блондинка разместила фото и не заметила, как у нее "сломался" горизонт. Видимо, таким образом артистка хотела уменьшить ширину плеч, и в итоге попала в глупую ситуацию.

Без того стройная певица и телеведущая Ольга Бузова выставила снимок, на котором явно видно, что она меняла формы с помощью редактора. В результате у красотки на бедре образовалась ямка, а ступни и пальцы на ногах изуродовались. К тому же можно заметить и искривление оконной рамы.

Напомним, счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавчику

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