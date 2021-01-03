Тело прокурора офиса Генпрокурора без признаков жизни обнаружили в Черниговской области

Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, днем в пятницу, 1 января, охранник элитного гостиничного комплекса в селе Бреч нашел на улице тело прокурора Евгения Котенко, и вызвал на место полицию.

Тело начальника отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгения Котенко обнаружили в 500-та метрах от эко-отеля "Бреч".

По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в отеле вместе со своей женой Юлией. Ночью, около двух часов он по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл где-то до пяти утра.

Также сообщается, что на камеру видеонаблюдения попало, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду.

Предварительной причиной смерти называют переохлаждение. По словам источника СМИ в правоохранительных органах, видимых повреждений на теле специалисты не обнаружили, как не было замечено и следов борьбы.

Как известно, ранее Котенко был старшим помощником бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса. На этой должности он предывал 27 августа 2014 года по 2 сентября 2019 года. Жена покойного Юлия Котенко работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в Офисе генерального прокурора.

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