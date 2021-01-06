Звезда показала себя во всей красе

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, в мини-платье похвасталась своими достоинствами

Популярная модель, завоевавшая престижные титулы, может похвастаться своими совершенствами в разных нарядах, передает Politeka.net.

Калпо может позволить себе самую смелую длину одежды и будет при этом выглядеть очень эффектно.

В этот раз красотка надела короткое джинсовое платье. Звезда сверкнула стройными ножками, обутыми в длинные коричневые сапожки на каблуках.

Оливия запрыгнула стол, чтобы продемонстрировать свои самые сочные места с разных ракурсов.

Звезда не только присела, но и слегка выставила свою упругую гордость. Коричневый поясок подчеркнул тонкую талию.

Также модель прилегла на стол, она развалилась, вытянув стройные ножки во всей красе.

«Не могли бы вы сфотографировать меня? Только один кадр, обещаю, это займет 2 секунды», - подписала снимок звезда.

За восемь часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали звезде массу приятных сообщений, которых достойна ее невероятная фигура.

Отметим, Оливия Калпо с детства занималась музыкой - играла виолончели. Все благодаря родителям, которые профессионально занимаются музыкой.

Красотка росла в семье не одна - родители растили еще четверо детей.

Отметим, что предки звезды были разного происхождения. Так в жилах модели течет итальянская и ирландская кровь.

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