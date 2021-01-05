Девушка упала в обморок прямо на улице после сверхурочной работы

Она работала в сфере электронной коммерции. Компания Pin Duo Duo, где китаянка была трудоустроена, сообщила о ее смерти, однако причин не назвала, сообщают в местных СМИ.

Девушка возвращалась домой с работы поздно ночью и обессиленная упала на улице. Позже 23-летняя китаянка скончалась в больнице.

"Надеюсь, что в раю не будет сверхурочных", — написала китаянка в последней публикации в соцсетях.

Данных о том, сколько длилась ее последняя смена, нет. Но есть информация, что работники китайских компании зачастую сидят в офисе с 11 утра до 11 вечера без выходных, тогда как официально смены заканчиваются в восемь. Такое выдержать трудно любому здоровому человеку.

Тем временем, сфера электронной коммерции в Китае негласно называется "системой 996 рабочих часов". Это значит, что руководители ожидают от подчиненных нахождения на рабочем месте в течение 12 часов шесть дней в неделю.

Стоит отметить, что в Китае переработка, которую там зовут "голаосы", ежегодно уносит жизни 600 тысяч человек - примерно по 1600 в день.

Во многих странах Азии эта проблема состоит не столько в культуре усердной работы, сколько в необходимости демонстрировать свое усердие. Многие молодые работники там чувствуют дискомфорт, если уходят с работы раньше своего начальника.

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