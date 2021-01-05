В понедельник вечером, 4 января, в Белокоровичах Олевского района произошло смертельное ДТП

Так, в Житомирской области водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на группу подростков.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Житомирской области.

Уточняется, что ДТП произошло в Белокоровичах Олевского района. На неосвещенном участке дороги элитное авто Fiat влетел в группу подростков. В результате наезда погиб 10-летний парень. Школьник умер от травм, которые были несовместимы с жизнью. Другой 15-летний подросток попал в медицинское учреждение. У него открытый перелом ноги.

По предварительным данным, 31-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу для проверки на употребление алкоголя. Сейчас он дает показания.

Продолжаются другие следственные действия. Транспортное средство изъято и назначается его экспертное исследование. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.