90-летняя бабушка спасла двух раненых бойцов ВСУ на Донбассе
Невероятную историю рассказали Reporters.
Все произошло в 2014 году, когда шли ожесточенные бои в Иловайске. Бойцы с позывными Бишут и Никитос отступали с центра города, а местная жительница Клавдия Ивановна спрятала их у себя дома.
Бойцы искали убежища и забрели в квартиру женщины.
Они были ранены, а Клавдия Ивановна, несмотря на угрозу обысков, помогла перевязать раны и приютила их в собственной квартире.
"Прятала нас буквально под страхом смерти. Если бы нагрянули с обыском - старенькую точно убили бы вместе с нами", - поделился воспоминаниями Бишут.
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Бесстрашная украинка уже имела опыт предоставления первой помощи.
"Вы, ребята, не переживайте. Я еще во время Второй мировой санитаркой была, то немного на медицине разбираюсь. Подлатаю вас – как новенькие будете", – говорила женщина.
После полученной помощи Бишуту и Никитосу удалось залечить раны и выйти из окружения боевиков.
Клавдии Ивановны не стало в 2019 году.
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Ольга стала волонтером, а спустя некоторое время - военным медиком.
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