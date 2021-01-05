Клавдии Ивановны не стало в 2019 году...

90-летняя бабушка спасла двух раненых бойцов ВСУ на Донбассе



Невероятную историю рассказали Reporters.

Все произошло в 2014 году, когда шли ожесточенные бои в Иловайске. Бойцы с позывными Бишут и Никитос отступали с центра города, а местная жительница Клавдия Ивановна спрятала их у себя дома.

Бойцы искали убежища и забрели в квартиру женщины.

Они были ранены, а Клавдия Ивановна, несмотря на угрозу обысков, помогла перевязать раны и приютила их в собственной квартире.

"Прятала нас буквально под страхом смерти. Если бы нагрянули с обыском - старенькую точно убили бы вместе с нами", - поделился воспоминаниями Бишут.

Бесстрашная украинка уже имела опыт предоставления первой помощи.

"Вы, ребята, не переживайте. Я еще во время Второй мировой санитаркой была, то немного на медицине разбираюсь. Подлатаю вас – как новенькие будете", – говорила женщина.



После полученной помощи Бишуту и Никитосу удалось залечить раны и выйти из окружения боевиков.

Клавдии Ивановны не стало в 2019 году.



Ранее мы рассказывали об украинке, которая отправилась на фронт вслед за сыном.

На "граджанке" она была художников и дизайнером, но решение ее сына вынудило женщину сменить профессию.

Ольга стала волонтером, а спустя некоторое время - военным медиком.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.







