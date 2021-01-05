Голливудский актер Брэд Питт попал в объектив папарацци во время отдыха на Карибах

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось множество фото, на которых голливудский красавчик сидит раздетый на лодке. 57-летнего актера засняли как раз в тот момент, когда он готовился к погружению. Он предстал на фото с голым торсом в плавательной маске.

Стоит отметить, что на теле актера кроме многочисленных татуировок, которые он раньше старался не светить, заметили странный рубец или вмятину на левом боку. Рубец находился в районе ребер звезды. Кроме этого, на фото можно было рассмотреть татуировки, которыми была покрыта спина и бока актера. На ребрах у Питта красовалось торнадо. Кроме этого, было видно несколько надписей.

Как сообщили на фан-акаунтах в Инстаграм, актера поймали в компании басиста группы Red Hot Chili Peppers Фли. В мужской компании звезды ныряли с лодки и плавали с масками и трубками.

Как известно, Брэд Питт до сих пор переживает последствия тяжелого развода со своей экс-супругой Анджелиной Джоли. Они не могут прийти к согласию из-за детей. Официально их брак был расторгнут весной 2019 года, хотя документы на развод Джоли подала в 2016 году. Сейчас все шестеро детей звездной четы проживают с ней.

Напомним, что Энистон и Питт воссоединились и устроили горячие игры на камеру: "Брэд, ты очень соблазнительный и...".

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