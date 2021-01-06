Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, в белом платье не смогла прикрыть пышную фигуру

Пышнотелая модель занимается рекламой белья уже около семи лет. После первой же удачной фотосессии Анастасия решила посвятить себя моделингу и начала сотрудничать с онлайн-магазинами, снимаясь в их рекламе. Девушка при этом не скромничает, а наоборот – с гордостью показывает фигуру в белье или купальниках.

Так как Квитко обладает шестым размером бюста, большинство ее одежды едва ли скрывает формы, подчеркивая всю откровенность образов звезды. Анастасия, как видно на фото из фан-аккаунта, выглядит очень необычно. Т

Тонкая талия при весе семидесяти килограмм на низкий рост часто вызывает споры в сети, ведь некоторые в Инстаграм уверены: Анастасия уже злоупотребляла пластикой.

В белом платье с очень глубоким декольте и дополнительным вырезом под бюстом девушка с трудом смогла прикрыть достоинства, при этом тонкие лямки не смогли удержать грудь должным образом, из-за чего может показаться, будто платье надето не по размеру.

«Ты такая горячая и красивая ... 😍; Красиво 💞 ни одно платье не удержит;Добро пожаловать в 2021 год💖 сладкий котик💐; Это потрясающе🌸; Фантастическая красивая милая крошка ❤;Изысканная королева, какой восторг !!! роскошный твой красивый образ, чертовка; Ты всегда выглядишь красивой❤; Ты так красивая».

На кадрах, публикуемых в сети, девушка как правило не скрывает фигуру и демонстрирует прелести без скромности, ведь считает, что выглядит намного лучше других моделей. По словам Квитко, она не морит себя голодом и отказалась от диет, а ее пышные формы – это не результат пластики, хотя многие верят в это с трудом.

Можно также отметить, как видно на снимке из фан-аккаунта, – девушке есть что показать и акцент она подбирает правильно.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов