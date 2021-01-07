Голливудская актриса Анджелина Джоли в атласном платье показала стильный образ

Всемирно известная актриса считается одной из голливудских икон стиля, которая эпатирует публику классическими и стильными нарядами. Джоли предпочитает одеваться в люксовый минималистичный стиль. Благодаря сдержанности линий, качественным тканям и хорошему пошиву, каждый наряд актрисы, даже самый простой, выглядит весьма дорого.

При этом в своих фотосессиях для глянца Джоли не отходит от традиций и не изменяет себя – актриса выбирает скромные наряды с ноткой пикантности. Предпочитая также удобную одежду, нередко актриса снималась без лифчика.

Как видно на снимке, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, стройная Джоли выглядит очень красиво в простом платье из шелка. Нежно-розовый оттенок подчеркнул светлую кожу звезда, а отсутствие деталей сделало образ более интригующим:

«Какая дорогая женщина; наша леди на миллион; Привет, красотка; Сексуальная женщина🔥💎; Выглядит красиво🔥 ♥ ; Я люблю твою божественную🌹; Какая красавица женщина и говорят, у нее тут несколько лишних килограммов?; Это так жарко🔥🔥; Красиво ❤; Эпическая женщина ❤️ Джоли навсегда; Задняя сторона очень хорошая».

После развода популярная актриса оказалась в центре внимания на довольно долгий период – каждое действие и ее появление на публике приводило к очередной серии сплетен, связанных с внешним видом.

В то же время сама актриса совмещает свою работу с обязанностями посла доброй воли ООН, посещая благотворительные мероприятрия и регулярно выступая со сцены с речами против самых разных проблем. Однако при всем этом на публике перед папарацци звезда фактически не светится.

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