Знаменитости раньше довольно нечасто показывали себя в домашних образах и без макияжа
Однако сейчас появилась мода на натуральность, поэтому звезды показывают себя не в роскошных платьях, а в обычной жизни, пишет Politeka.net.
Певица Настя Каменских отпраздновала Новый год вместе с супругом, рэпером Потапом, представ в неглиже. Артистка надела шелковое платье-слип, а Потап - бордовую пижаму.
К слову, Настя много раз размещала в Инстаграм фото в домашнем образе.
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"Суперблондинка" Оля Полякова похвасталась натуральной красотой в длинной домашней футболке. Звезда выглядит эффектно даже в таком стиле. Стоит отметить, что певица тщательно следит за собой.
Певица Тина Кароль редко публикует снимки, показывая, как выглядит в обычной жизни. В основном, звезда размещает подобные кадры в сторис, однако бывают и исключения.
Российские знаменитости не остаются в стороне от трендов.
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Скандальная балерина Анастасия Волочкова своими снимками нередко вызывает шок. Звезда не стесняется фото без макияжа с "зализанными" волосами, в купальниках и в домашней одежде. Блондинка нередко получала негативные сообщения в свою сторону, именно поэтому она закрыла комментарии.
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