Знаменитости раньше довольно нечасто показывали себя в домашних образах и без макияжа

Однако сейчас появилась мода на натуральность, поэтому звезды показывают себя не в роскошных платьях, а в обычной жизни, пишет Politeka.net.

Певица Настя Каменских отпраздновала Новый год вместе с супругом, рэпером Потапом, представ в неглиже. Артистка надела шелковое платье-слип, а Потап - бордовую пижаму.

К слову, Настя много раз размещала в Инстаграм фото в домашнем образе.

"Суперблондинка" Оля Полякова похвасталась натуральной красотой в длинной домашней футболке. Звезда выглядит эффектно даже в таком стиле. Стоит отметить, что певица тщательно следит за собой.

Певица Тина Кароль редко публикует снимки, показывая, как выглядит в обычной жизни. В основном, звезда размещает подобные кадры в сторис, однако бывают и исключения.

Российские знаменитости не остаются в стороне от трендов.

Алла Пугачева нередко радует поклонников снимками без макияжа, чем разжигает настоящий фурор в сети.

Хотя артистке уже 71 год - это не скажешь по ее лицу. Пользователи сети обвиняют примадонну в использовании фильтров и пластике, но все же и восхищаются ее смелостью.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова своими снимками нередко вызывает шок. Звезда не стесняется фото без макияжа с "зализанными" волосами, в купальниках и в домашней одежде. Блондинка нередко получала негативные сообщения в свою сторону, именно поэтому она закрыла комментарии.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности