Популярная немецкая модель Хайди Клум, которая является одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, занялась карьерой своей старшей дочки Хелен

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм гордая мать опубликовала видео со съемок дочки. Как известно, накануне Нового года Хайди вместе с дочкой появились на обложке Vogue. Красотки позировали в разноцветных костюмах с распущенными волосами. Поклонники модели отметили, что юная дочка звезды невероятно сильно похожа на нее – один типаж, цвет волос и идеальная фигурка.

На свежем видео дочка снималась уже без матери. Она позировала в джинсовой курточке, которую она игриво расстегнула. Светлые волосы девушки развивались, придавая ее образу особого шарму. Стоит отметить, что юная модель заткнула за пояс свою звездную мать, которая все реже принимает участие в рекламных кампаниях.

«Новый год…Новая фотосессия. Я очень рада за тебя @leniklum. После стольких лет наблюдения за мной в студии... Сегодня я могу посмотреть на тебя», - подписала видео Хайди.

Как известно, Хелен – это старшая дочка модели от бизнесмена Флавио Бриаторе. Правда, Хайди разошлась с отцом девочки еще до ее рождения. Хелен удочерил и воспитывал музыкант Сил, с которым модель жила долгое время.

Напомним, что Хайди Клум в латексном комбинезоне заткнула за пояс молодых красоток: Кончита Вурст оценила.

Как сообщала Politeka, Хайди Клум предстала перед камерой без одежды, еле-еле прикрыв самое сокровенное: «Горжусь тобой».

Также Politeka писала, что Хайди Клум в леопардовом белье и ремешках свела с ума своей раскованностью: после такого не уснуть.