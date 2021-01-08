Астролог Василиса Володина рассказала, кто может разбогатеть в 2021 году

По словам специалиста, повезет с финансами всем, кто родился в период с 1968 по 1996 годы, передает Slovofraza.

Володина отметила, что этим людям можно не опасаться совершать дорогостоящие покупки и начинать новые дела. Любой, кому сейчас от 25 до 53 лет, может стать успешнее и богаче. Вас ждет большой успех с финансами.

В то же время астролог предупреждает, что вам не нужно ждать с моря погоды, а начинать действовать - шанс разбогатеть получать лишь трудолюбивые и целеустремленные.

Володина уверяет, что не лишним будет составить планы на ближайшее будущее, а надеяться на случайности не стоит.

По словам астролога, денежное везение может настигнуть и тех, кто не попадает под возрастной критерий. Володина советует проявить немного больше трудолюбия и все у вас получится.

Бросать недоделанные дела на пол пути не стоит - сохранение оптимизма, казалось бы даже в безысходной ситуации, поможет вам улучшить свою жизнь.



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