Фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки" появился на экранах в 1962 году, но до сих пор является одним из любимых рождественских фильмов украинцев



Для многих актеров картина стала не только дебютной, но и роковой. "Ночь перед Рождеством" навсегда изменила жизнь многих из них.

Вакула - Юрий Тавров



Роль кузнеца и возлюбленного Оксаны стала для него дипломной работой. В итоге начинающий актер превратился в "актера одной роли" и со временем бросил профессию. По информации СМИ - по семейным обстоятельствам, но также поговаривали, что актер начал заглядывать в стакан.



Солоха - Людмила Хитяева

Солоха умела ловко обращаться с людьми. При встрече она всегда кланялась и улыбалась. И делала она это так, что каждому казалось, что особенно приветлива она лишь с ним. Но так было лишь в сказке Гоголя. Реальная жизнь Людмилы Хитяевой сложилась не наилучшим образом.

За полгода до съёмок она бросила своего мужа, заподозрив его в измене. История повторилась и с ее вторым супругом - в итоге актриса делала два аборта и тяжело перенесла второй разрыв.

Пацюк - Николай Яковченко

Жизнь козака также сложилась не наилучшим образом. После "Вечеров на хуторе близ Диканьки" актер успел порадовать зрителей во множестве фильмов, но смерть его супруги о рака просто разбило артиста. Николай Федорович злоупотреблять алкоголем и только дочки не давали ему окончательно погрузиться в пучину отчаяния.



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